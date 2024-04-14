Вплоть до болезней и горя: какую опасность таят в себе серьги из разных металлов

Ювелирные украшения — это не только красота, но и опасность, которую они в себе таят. Ведь некоторые виды металлов могут буквально высасывать из владельца энергию и негативно отражаться на его жизни.

Портал Rsute рассказал, как серьги в ушах влияют на судьбу женщины, и какие из них лучше и вовсе не надевать. Так, бижутерия, несмотря на всю привлекательность и дешевизну, способна «передавить энергетический канал» женщины, тем самым, нарушив поток творческих идей и внутреннюю гармонию.

Представительница прекрасного пола спустя время может заметить, что у нее стали появляться проблемы со здоровьем. Вплоть до головных болей и мигрени.

То же самое и с серьгами из серебра. С одной стороны, они носителя успокаивают и умиротворяют.

Но их не следует надевать тем, кто ведет активный образ жизни. Таких женщин серебряные серьги могут сделать более пассивной.

А вот золотые серьги ничего негативного для носителя не несут. Наоборот, они помогут представительнице прекрасного пола добиться определенного успеха в карьере.

Этот драгоценный металл зарядит жизненной энергией, вдохновит на достижение целей и поддержит активную жизненную позицию. Чего не скажешь про серьги с опалом.

Чаще всего они ассоциируются с горем и проблемами в прошлом носителя. Особенно важно избегать таких украшений, если вы стремитесь к гармонии и позитивной энергии.

Лучше всего обратить свой взор на серьги из меди. Они способны притягивать в жизнь энергию, любовь и комфорт.

Если женщина хочет вокруг себя гармонию и уют, ей следует носить именно медные серьги. То же касается и украшений из олова.

Они имеют низкую стоимость, однако отличаются невероятными эзотерическими свойствами. Серьги из олова принесут удачу, успех и энергию, необходимую для осуществления мечт и достижения целей, а также поспособствуют духовному росту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорит подаренное мужчиной украшение.