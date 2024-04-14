Шаг к космическому суверенитету: чем так важен запуск «Ангары» с Восточного

«Сквозь тернии к звездам» — крылатая фраза, которую так любили советские фантасты, лучше всего описывает ситуацию с запуском тяжелой ракеты «Ангара» с космодрома Восточный. Пуск состоялся, успешный, хоть и с третьей попытки.

Но самое важное, что теперь доказано — новый космодром может обслуживать новый тип ракет. Не зря строили.

«Ангару» правильно называть ракетный комплекс, поскольку под одним названием — целое семейство космических грузовиков. Это как «линейка» моделей на автозаводе, где заказчик выбирает: вам «полуторку» или длинномер?

«Ангару» как конструктор собирают из универсальных ракетных модулей. Конкретно с Восточного взлетела ракета с индексом А5 — соответственно, у нее пять таких модулей, один в центре и четыре по бокам.

Есть еще одна «фишка» — новый разгонный блок «Орион». Вот он, фактически, еще одна ступень, которая будет стоять уже на новых ракетах многоразового использования.

«Пятерочка» способна доставить на орбиту 24,5 тонны груза. Этот показатель уже лучше, чем у Falcon 9 Илона Маска.

Но самое главное — новая ракета превосходит старый грузовик «Протон» — ему на смену и строили «Ангару». А после модернизации она сможет поднять в космос уже 38 тонн.

Таким образом, мы получаем на десятилетия новую мощную ракету, полностью из российских компонентов, способную стартовать с российского космодрома. И это важный шаг к полному космическому суверенитету — созданию собственной орбитальной космической станции.

Планы по ее созданию утверждены и работы начались, напомнил 12 апреля президент Владимир Путин на встрече с космонавтами.

«Только что состоялся старт „Ангары-А5“ — наша новая тяжелая ракета-носитель. Это тоже хорошее движение вперед. (Стартовала) с нашего нового космодрома — с Восточного. С помощью этой ракеты-носителя будем потом выводить и все, что необходимо, для создания российской орбитальной станции», — отметил он.

В Кремле был и Александр Лукашенко — неслучайно с орбиты только что вернулась первая женщина-космонавт из Белоруссии, Марина Василевская. Она тоже была за столом.

Понятно, что космос был лишь одной из тем для переговоров. В Москве успели обсудить и другие вопросы, в том числе конфликт на Украине.