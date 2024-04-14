Хуситы запустили беспилотники в сторону Израиля
Reuters: хуситы запустили беспилотники из Йемена в сторону Израиля
Фото: Zuma / ТАСС
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Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела.
Йеменские хуситы запустили БПЛА в направлении Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Йеменские хуситы запустили беспилотные летательные аппараты в сторону Израиля», — говорится в материале.
К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
ЦАХАЛ уже сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.
Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана. Решение было принято после разговора Ллойда Остина с израильским министром обороны Йоавом Галантом.
Ранее 5-tv.ru писал, что КСИР подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля. При этом анонсировано скорое начало ракетной атаки по территориям израильского государства.
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