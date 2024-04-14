Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль правом на самооборону

Исламская республика запустила в сторону еврейского государства, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет.
Фото: Reuters / Ronen Zvulun
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Иран атаковал Израиль в качестве ответа на агрессию против дипломатических объектов в Дамаске. Об этом сообщило постоянное представительство страны при ООН.
«Военные действия Ирана, предпринятые на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся законной обороны, стали ответом на агрессию сионистского режима против наших дипломатических объектов в Дамаске. На этом вопрос можно считать исчерпанным», — сказали в ведомстве.
Постпредство предупредило Израиль, что ответ может быть более жестоким, если «будет допущена еще одна ошибка».
К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в различных регионах еврейского государства, также работают системы ПВО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Тель-Авива рассказала о ситуации в Израиле.
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