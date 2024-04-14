В Иране пригрозили Израилю более жестким ответом в случае «еще одной ошибки»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Постпредство Ирана при ООН: ответ Израилю можно считать завершенным

В Иране пригрозили Израилю более жестким ответом в случае «еще одной ошибки»

Фото: Reuters

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Власти исламской страны назвали атаку ответом на агрессию.

Атаку Ирана на Израиль в ответ на удар по консульству в Сирии можно считать завершенной. Об этом заявило постпредство Ирана при ООН.

«Данный вопрос можно считать завершенным», — говорится в опубликованном в Х заявлении.

Кроме того, атака была совершена в ответ на агрессию еврейского государства в рамках права на самооборону, отметило постпредство. В случае «еще одной ошибки» ответ Ирана будет «намного жестче».

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран запустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, несколько сотен беспилотников и десятки баллистических ракет. Спустя несколько часов после начала атаки ЦАХАЛ отчитался о перехвате большинства снарядов и БПЛА, о жертвах информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как израильтяне переживают атаку Ирана.

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