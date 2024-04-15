Стендап-комик Джабраилов подвергся нападению в центре Москвы

Известный стендап-комик и продюсер Игорь Джабраилов рассказал, как однажды подвергся нападению. Подробности инцидента он раскрыл на YouTube-шоу «Подкаст № 1».

По словам Джабраилова, неизвестный мужчина в январе 2022 года выследил его по дороге домой из караоке. Комик ехал в такси.

«Выходит чувак и начинает дергать дверь мою. Причем, выглядит не так, будто сфоткаться хочет. Подходит к водителю и говорит: «Открой». Он говорит: «Я с пассажиром». А он: «Я знаю, я за ним и еду». Я такой: «Чего?». А он дергает дверь и говорит: «Открывай“», — признался продюсер.

Причем таксист вскоре открыл дверь неизвестному мужчине. К счастью, вскоре выяснилось, что преследователь перепутал комика с другим.

«И чувак открывает, хватает меня, смотрит, ругается, закрывает дверь и уезжает», — рассказал Джабраилов.

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