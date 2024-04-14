В США впервые вынесли приговор родителям массового подростка-убийцы

Джеймса и Дженнифер Крамбли лишили свободы за убийство, совершенное их сыном Итаном. Они получили от 10 до 15 лет тюрьмы.

В США впервые приговорили к тюремному заключению родителей подростка, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд, штат Мичиган. Об этом сообщил CNN.

Уточняется, что Джеймса и Дженнифер Крамбли лишили свободы на срок от 10 до 15 лет каждого после того, как они были признаны виновными в непредумышленном убийстве.

Отмечается, что это первый случай в истории судебного производства в США, когда за убийства, совершенные несовершеннолетним ребенком, уголовное наказание понесут его родители.

До вынесения приговора чета Крамбли более двух лет пребывала в заключении после того, как их арестовали через несколько дней после стрельбы.

Трагедия произошла 30 ноября 2021 года, когда Итан Крамбли убил четыре человека из подаренного ему родителями на Рождество полуавтоматического пистолета SIG Sauer. Самого подростка приговорили к пожизненному сроку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании приговорили к пожизненному сроку заключения 28-летнего Николаса Метсона из графства Линкольншир, который убил свою 26-летнюю жену Холли Брэмли и расчленил ее тело на 200 частей.