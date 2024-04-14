«Не сможет переплюнуть своего дедушку»: Кологривый высказался о Янковском

По его мнению, мало актеров из состоятельных семей могут быть талантливыми.

Актер Никита Кологривый заявил, что Иван Янковский не подходит на роль Вовы Адидаса в нашумевшем сериале «Слово пацана». Об этом он рассказал в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале.

По мнению звезды, Янковский не органичен в этом апмлуа и на данную роль можно было найти более подходящего актера.

«Ты хочешь сказать, что мало Вов Адидасов по стране? Тот же Юра Борисов. Я считаю, что он точнее мог бы сделать эту работу. Но, видимо, ему не предложили», — отметил Кологривый.

Никита считает, что далеко не все наследники актерской династии могут родиться талантливыми.

«Очень мало видел. У них нет потребности вырываться, прогрызаться, им не надо это. Единственный, кого я знаю — это Оскар Де Ла Хойя. Я не видел ни одного династийного потомка, который переплюнул бы деда сейчас — ни Янковский, ни Табаков. Это вообще небо и земля», — утверждает он.

Актер также поделился, что сам начал исчерпывать себя в актерской профессии. Кологривый хочет расширить профиль и попробовать себя, например, в продюсерской сфере.

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