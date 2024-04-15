Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия

Созванное в срочном порядке заседание Совета Безопасности ООН по вопросу ответного удара Ирана по Израилю — это парад лицемерия и двойных стандартов, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, нападение на консульство Ирана в сирийском Дамаске в международном праве считается формальным поводом для объявления войны. США, Великобритания и Франция, заметил Небензя, не высказали свою позицию относительно неприкосновенного статуса дипломатических и консульских объектов, поэтому их действия лицемерные.

«Если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту», — отметил он.

Также Небензя высказался и о причинах атаки Ирана. По мнению постпреда РФ при ООН, она произошла «не в вакууме».

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось „в вакууме“. Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», — добавил Небензя.

В ту ночь Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Стоит отметить, что США и Великобритания отказались обсуждать предложенный РФ проект заявления Совета Безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

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