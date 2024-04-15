Дима Билан приучил своего кота из Донецка к просмотру «рилсов»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Дима Билан приучил своего кота из Донецка к просмотру коротких видео

Дима Билан приучил своего кота из Донецка к просмотру «рилсов»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Домашний питомец очень быстро обучился интернет-технологиям.

Певец Дима Билан взял кота Шахтера из приюта в Донецке, чтобы подарить ему не только любовь, но и радость просмотра рилсов на смартфоне. О своем необычном пушистом питомце знаменитость написал в личном Telegram-канале.

Как утверждает артист, черный непоседа уже освоил свои новые владения — игрушки питомца появляются в самых разных местах-тайниках. Билан часто видит Шахтера, как он таскает по этажам пойманную «добычу».

«По всему дому разложил свои игрушки, метит так свою территорию, видимо!» — откровенно шутит звезда экрана.

Певец также отметил необычную особенность своего кота — он быстро полюбил технологии. Увлечение Шахтера зашло настолько далеко, что бывает так, что он «забуривается» в просмотр коротких видео на смартфоне почти на целый час.

Однако Билан заметил, что его питомец все же избирательно относится к рилсам. Если Шахтеру что-то не нравится — он мгновенно перелистывает своей пушистой лапой на следующее короткое видео.

Ранее 5-tv.ru писал о зарождении необычной истории, связанной с котом Шахтером. О необычных особенностях своего пушистого друга Билан рассказал в программе Пятого канала «Светская хроника».

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