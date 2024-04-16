Хэппи-энда не будет? Пять фильмов с шикарным, но и плохим концом

Леонардо Ди Каприо, и Эдвард Нортон блеснули в этих картинах.

Голливуд снимает много разноплановых фильмов и не всегда они заканчиваются хэппи-эндом. Сайт 5-tv.ru собрал подборку фильмов, которые закончились победой зла над добром.

«Старикам тут не место» 2007

Фото: Кадр из к/ф «Старикам тут не место», реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн, 2007 г.

В фильме наемный убийца Антон Чигур сравнивается с чудовищной инфекцией бубонной чумы. Дело в том, что киллер вовсе не обыкновенный злодей, который придумывает себе детальный план. Он действует интуитивно, а главное никого не щадя.

Чигур предлагает своим жертвам подбросить монетку на удачу, якобы их судьба зависит везения. Однако киллер все равно остается в выигрыше.

Шериф Эд Том Белл смотрит на наемного убийцу, как на силу мира, которую обычный человек никогда не сможет обуздать.

«Плетеный человек» 1973

Фото: Кадр из к/ф «Плетеный человек», реж. Робин Харди, 1973 г.

Этот фильм ужасов стал культовым для Британии. Картина рассказывает про инспектора Нила Хоуи, являющимся убежденным христианином.

Он прилетает на остров Саммерайл, где преимущественно живут язычники, чтобы расследовать исчезновение девочки Роуэн Моррисон. Инспектору удается найти подростка, но все оказывается не так просто.

«Ребенок Розмари» 1968

Фото: Кадр из к/ф «Ребенок Розмари», реж. Роман Полански, 1968 г.

Фильм культового режиссера Романа Полански. По сюжету Розмари и Гай Вудхаус переезжают в Нью-Йорк, где знакомятся со своими пожилыми соседями. Выглядят они, как карикатурные старики, но у них есть свой план на новых жильцов.

В одну из ночей Розмари приснился сон, в которой Гай перевоплотился в дьявола и изнасиловал ее. Утром же героиня поняла, что беременна. Но не все так просто.

«Остров проклятых» 2010

Фото: Кадр из к/ф «Остров проклятых», реж. Мартин Скорсезе, 2009 г.

Фильм режиссера Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Именитый актер сыграл судебного пристава Тедди Дэниэлса.

Картина рассказывает о том, как двое правоохранителей расследуют исчезновение пациентки в клиники для умалишенных преступников. Они встретили много препятствий на своем пути, а сама развязка завершилась неожиданным поворотом.

«Первобытный страх» 1996

Фото: Кадр из к/ф «Первобытный страх», реж. Грегори Хоблит, 1996 г.

В этой картине успешно дебютировал актер Эдвард Нортон, сыграв подростка Аарона Стэмплера, а пару ему составил всемирно известный Ричард Гир, исполнивший роль адвоката Мартина Вейла.

Юношу обвинили в жестоком убийстве архиепископа, юрист, соответственно, его защищает. Адвокат обнаружил, что подросток страдает диссипативным расстройством личности, но на этом сюжетные повороты не заканчиваются.

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