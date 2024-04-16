В США назвали условие для возвращения к исполнению ДСНВ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ

В США назвали условие для возвращения к исполнению ДСНВ

Фото: © РИА Новости

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В каком случае Вашингтон готов отказаться от введенных ранее контрмер по российско-американскому договору?

США готовы отменить контрмеры по принятому ранее российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом сообщил Госдеп в своем докладе, пишет РИА Новости.

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и полностью внедрить СНВ-3, если и когда Россия вернется к соблюдению своих обязательств по нему. США не принимали никаких контрмер в отношении центральных ограничений СНВ-3 и по-прежнему полностью соблюдают эти ограничения», — говорится в документе.

Россия и США заключили соответствующий договор в 2010 году. В 2026 году срок договора должен был истечь, но в феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в соглашении.

Российский лидер отмечал, что Москва не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению данного вопроса, нужно понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только Вашингтона, но и других ядерных держав НАТО — Лондона и Парижа.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ Антонов заявил о потугах США уйти от ответственности за зерновую сделку.

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