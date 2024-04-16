«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин о зацикленности Валерии на похудении

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Пригожин рассказал о маниакальной одержимости Валерии похудением

«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин о зацикленности Валерии на похудении

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Продюсер возмущен, что артистка крайне сильно привязалась к взвешиванию.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на чрезмерно рьяное увлечение своей жены — она настойчиво занялась похудением. Об этом необычном пристрастии оба супруга рассказали телеведущему Павлу Воле, сообщает KP.RU.

Валерии Пригожиной 55 лет, но она в отличнейшей форме благодаря сбалансированному питанию и особому акценту на спорте, отмечает Иосиф. Только супруг полагает, что она сильно увлеклась своей диетой, да так, что порой забывает разговаривать с ним.

«Просто невозможно, ты приходишь в хорошую компанию, где в принципе телефонами пользоваться нежелательно, и она фотографирует и отправляет, вместо того, чтобы общаться в компании», — жалуется Иосиф Пригожин.

Фотографии жена отсылает личному диетологу, показывая, сколько она всего съела. Более того, Валерия не останавливается и на этом, беря с собой в рестораны весы. В итоге все это в сумме сильно раздражает продюсера. С другой стороны — супруга тоже не в восторге, но по другой причине, когда муж заводит в доме разговор о рабочих делах, особенно, если он подает все это в яркой экспрессивной манере.

Артистка Валерия Пригожина призналась, что порой ей хочется задействовать кляп, который подарили паре один из друзей. Однако супруга в целом довольна семейной жизнью, так как для Валерии очень важно, что у них с мужем «очень много общего», смех у них не редкий гость. Она уверена, что все это — одни из самых главных признаков, что отношения удались.

Ранее 5-tv.ru писал про невероятно крепкий брак Валерии и Иосифа, их узы крепко переплетены уже не менее 20 лет.

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