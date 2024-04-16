Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Он покинул Россию в 2022 году.

Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря*

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении фейков о российской армии. Соответствующая информация появилась на сайте инстанции.

Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента его экстрадиции.

Михаил Зыгарь был объявлен в розыск в начале апреля этого года. В 2022 году журналист сбежал из России в Германию, по некоторым данным, он проживает в Берлине. В РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сбежавшей из России феминистке Маршенкуловой* заочно предъявлено обвинение.

* — признаны в России иностранными агентами

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