Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря* по делу о публичном распространении фейков о российской армии. Соответствующая информация появилась на сайте инстанции.

Срок заключения под стражу начнет исчисляться с момента его экстрадиции.

Михаил Зыгарь был объявлен в розыск в начале апреля этого года. В 2022 году журналист сбежал из России в Германию, по некоторым данным, он проживает в Берлине. В РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сбежавшей из России феминистке Маршенкуловой* заочно предъявлено обвинение.

* — признаны в России иностранными агентами