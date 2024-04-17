В Свердловской области мужчине удалили огромную опухоль на веке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Новообразование было размером более двух сантиметров.

В Свердловской области мужчине удалили огромную опухоль на веке

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего мужчины в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

Известно, что операция прошла успешно: опухоль размером более двух сантиметров была полностью удалена, при этом были сохранены все функции и внешний вид века.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера, главная сложность заключалась именно в максимальном удалении новообразования, а также в сохранении всех функций века.

«Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани», — добавил специалист.

Пациента уже выписали из больницы, теперь он продолжает свое восстановление дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи удалили гигантскую опухоль у пятилетнего ребенка.

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