В Свердловской области мужчине удалили огромную опухоль на веке

Челюстно-лицевые хирурги «РЖД-Медицина» провели сложную операцию по удалению опухоли нижнего века у 40-летнего мужчины в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

Известно, что операция прошла успешно: опухоль размером более двух сантиметров была полностью удалена, при этом были сохранены все функции и внешний вид века.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии «РЖД-Медицина» Марка Бухера, главная сложность заключалась именно в максимальном удалении новообразования, а также в сохранении всех функций века.

«Это была базальноклеточная карцинома — опухоль, которая редко метастазирует, но может серьезно повредить окружающие ткани», — добавил специалист.

Пациента уже выписали из больницы, теперь он продолжает свое восстановление дома.

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