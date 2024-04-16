Путин расширил страховые компенсации для добровольцев в составе Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий страховые компенсации для добровольцев, заключивших контракт с Росгвардией. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации) <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в нем.

Компенсации выплачиваются Минобороны или страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия соответствующего решения. Деньги, затраченные на эти цели, возмещаются страховщику оборонного ведомства.

Российский кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с выплатой добровольцам в составе Росгвардии компенсаций. Указ вступает в силу с 16 апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добровольцам Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческих формирований в Минобороны.