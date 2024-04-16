Путин расширил страховые компенсации для добровольцев в составе Росгвардии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Финансирование этих расходов должен обеспечить кабмин.

Путин расширил страховые компенсации для добровольцев в составе Росгвардии

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий страховые компенсации для добровольцев, заключивших контракт с Росгвардией. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации) <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в нем.

Компенсации выплачиваются Минобороны или страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия соответствующего решения. Деньги, затраченные на эти цели, возмещаются страховщику оборонного ведомства.

Российский кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с выплатой добровольцам в составе Росгвардии компенсаций. Указ вступает в силу с 16 апреля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добровольцам Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческих формирований в Минобороны.

Тема:
Спецоперация
16 апр
«Добивает украинцев»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине
16 апр
Российские войска ударили по военным складам на Украине
16 апр
«Использование инициативы»: Кремль об идее «олимпийского перемирия» на Украине
16 апр
Российские войска уничтожили лодки с диверсантами ВСУ на правом берегу Днепра
16 апр
«Почему?» — Зеленский обвинил Запад в уничтожении самой мощной ТЭС в Киевской области
16 апр
Муж Елены Блиновской подписал контракт об участии в спецоперации
16 апр
«Равноправное участие»: в Китае назвали условия наступления мира на Украине
16 апр
«Довольно грубый»: рэпер Саграда признался, что называет вещи своими именами
16 апр
ВСУ пытались атаковать Курскую область при помощи малоразмерного воздушного шара
16 апр
Подполье сообщило об ударе ВС России по военному аэродрому в Хмельницкой области
+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:32
Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах
16:21
Выслеживал цель: что известно о подозреваемом в подрыве машины Прозорова
16:21
«Добивает украинцев»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине
16:05
Скоро на экранах: ждет ли ленту «Сто лет тому вперед» успех в прокате
15:52
Дуров анонсировал интервью американскому журналисту Карлсону в ближайшее время
15:49
Случайно ли? В Екатеринбурге женщина во время мыться посуды ударила мужа ножом

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок