Путин расширил страховые компенсации для добровольцев в составе Росгвардии

Финансирование этих расходов должен обеспечить кабмин.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий страховые компенсации для добровольцев, заключивших контракт с Росгвардией. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации) <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в нем.
Компенсации выплачиваются Минобороны или страховщиком в 30-дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия соответствующего решения. Деньги, затраченные на эти цели, возмещаются страховщику оборонного ведомства.
Российский кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с выплатой добровольцам в составе Росгвардии компенсаций. Указ вступает в силу с 16 апреля 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому добровольцам Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческих формирований в Минобороны.
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