Сестра Фриске пожаловалась на последствия пластики: «Дышать тяжело, нужно ходить согнутой»
Сестра Жанны Фриске пожаловалась на последствия пластики
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Блогер рассказала, как восстанавливается после хирургического вмешательства.
Сестра покойной певицы Жанны Фриске недавно сделала пластическую операцию — абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди. Хирургическое вмешательство не лучшим образом отразилось на ее самочувствии. Блогер признается, что она едва ли может ходить.
«На животе сейчас отек из-за того, что затянули сильно вот этим корсетом. Отек ощущается, и даже дышать было тяжело ночью», — жалуется Наталья Фриске.
Наталья Фриске сейчас проходит восстановление дома. Ей приходится лежать почти все свободное время.
«Передвигаться по квартире тяжеловато, потому что нужно ходить согнутой, а так как у меня проблемы с поясницей, то я очень быстро устаю», — говорит блогер.
При этом Фриске сохраняет добрый настрой. С каждым днем ей становится лучше.
«Чувствую, что отеки уходят потихоньку», — отмечает Наталья.
Ранее 5-tv.ru показал, как выглядела Наталья Фриске сразу пластической операции.
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