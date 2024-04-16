Более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории. Главное

Жуткие кадры приходят сегодня из Евпатории. Там ночью сгорел зоопарк, в огне погибли более двухсот животных, в том числе и редких — капибары, крокодилы и змеи. Спасти удалось только медведей. На месте сейчас работают следователи. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, но, возможно, был и поджог. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сейчас все расскажет.

Директор зоопарка осматривает руины. Это все, что осталось от зоопарка. Учреждение погибло, а вместе с ним и десятки животных.

«Здесь сейчас горы покореженного металла: конструкции рушились в момент пожара. Обугленное дерево, запах гари. Ощущение, что здесь до сих пор тлеют угли, но все потушено», — сообщил корреспондент.

Сотрудники МВД часто привозили сюда конфискованных зверей: птиц, змей, обезьян. А волонтеры помогали зоопарку.

Местная жительница Наталья Демина приносила корм. О случившемся ей сообщили ночью, когда пламя уже вовсю бушевало.

«Мы сразу сюда приехали, утром уже были здесь. Уже машины пожарные тушили все это. Дым такой валил», — вспоминает волонтер зоопарка Валентина Чекмарева.

Пожар продолжался всю ночь, он охватил 600 «квадратов». Сотрудники МЧС успели вывести из огня только двух медведей. Спасенные животные сейчас находятся в единственном уцелевшем вольере.

«По одной из версий спасателей, пламя начало распространяться из павильона, где находился сухой корм для животных, а также сено, которое стелили в вольерах. Здесь частично обрушилась кровля. Все эти завалы предстоит полностью разобрать», — рассказал Аксенов.

Причину пожара сейчас устанавливают. По предварительной версии СК, произошло короткое замыкание. Спасатели говорят, что усугубило ситуацию позднее обнаружение возгорания: когда они прибыли, кровля парка уже была охвачена полностью огнем. Тем более что расстояние от дежурной части до места ЧП менее километра. Администрация города наотрез отказалась комментировать произошедшее.