Преступление против детей: несовершеннолетних кормят антидепрессантами на Западе

Рецепты выписывают терапевты, минуя психологов и психиатров.

Преступление против детей. Так наши медики оценивают ситуацию с массовым употреблением антидепрессантов несовершеннолетними в западных странах. Препараты активно выписываются терапевтами. Причем делается это в обход профильных специалистов — психотерапевтов и психиатров.

С чем это связано? И к чему может привести подобная практика? Об этом в репортаже корреспондента «Известий» Анны Ничуговской.

Ни один день Севи не проходил без нервного срыва и истерики. Скандалы в доме начались еще с трех лет. Долгое время родители думали, что ребенок просто манипулирует. Девочка не могла объяснить, что она чувствует.

Психологические проблемы детей в странах Запада решают просто — терапевты выписывают антидепрессанты, минуя психолога и психотерапевта.

За прошлый год в Великобритании выписали почти полмиллиона рецептов на антидепрессанты для детей младше 18 лет. Это на 44% больше, чем в 2015 году. Похожая статистика и в других странах, например, в Австралии.

«Ко мне в клинику приходят дети, которым уже в шесть, семь, восемь лет прописали антидепрессанты. Масштабы этого явления растут последние 15-20 лет. Сколько еще такие эксперты, как я, должны говорить о том, насколько серьезна ситуация», — рассказывает детский психолог Клэр Роу.

Выписывать антидепрессанты детям можно, но только при тяжелой депрессии. И делать это должен психотерапевт или психиатр, уверены российские специалисты. В нашей стране к таблеткам относятся весьма настороженно.

И такую цепочку нельзя нарушать — педиатр может неправильно поставить диагноз.

Детям чаще всего выписывают антидепрессанты, которые увеличивают количество серотонина. Но не при любой депрессии нужно увеличивать гормон счастья искусственным путем.

«Депрессия может иметь разные механизмы возникновения СКЛ реакция стрессовая вы на нее реагируете депрессией, здесь может быть достаточно психологической коррекции. Биохимически депрессия может быть с повышенным серотонином, с пониженным серотонином с пониженным дофамином», — сообщила врач-психиатр Надежда Соловьева.

А если таблетки подобраны неверно — это может серьезно ухудшить психическое здоровье — усиливается тревога, появляется бессонница и даже мысли о самоубийстве.

В Великобритании заявили — в кризис детскую психиатрическую помощь привел в том числе растущий спрос на нее. Здоровье детей подрывает интернет — особенно социальные сети, считают специалисты.

Эксперты уверены, рост количества рецептов на антидепрессанты для детей связан не только с увеличением спроса на психологическую помощь. На ситуацию влияют иностранные производители фармпрепаратов, которые лоббируют свои интересы и чрез прессу, и чрез соцсети.

«Во многих детских журналах подростковые журналов пропагандируется — что твои неудачи связаны с депрессией, в нашем ощущении всегда есть неудача, которая вызывает депрессию. А когда это ставится вот лошадь позади телеги то вы понимаете, что запрос возрастает и фармкомпании конечно активно продавливают рынок», — рассказал психолог Сергей Ениколопов.

И пока западные фармкомпании зарабатывают деньги, родители и их дети ждут прием у профильных специалистов. В Великобритании за помощью обратился каждый 12 ребенок.