Боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника

Вражеский дрон был сбит в небе над российским регионом.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевики киевского режима предприняли попытку атаковать территорию Мордовии при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
По информации оборонного ведомства, Украина попыталась атаковать российский регион примерно в восемь утра, запустив беспилотник. Вражеский дрон был успешно сбит дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попытались атаковать Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара (МВЗ).
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