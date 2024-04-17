Боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника

Боевики киевского режима предприняли попытку атаковать территорию Мордовии при помощи беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, Украина попыталась атаковать российский регион примерно в восемь утра, запустив беспилотник. Вражеский дрон был успешно сбит дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попытались атаковать Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара (МВЗ).