Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом

Актер признается, что взволнован и не может дождаться появления малыша.

Актер Генри Кавилл сообщил, что его спутница 35-летняя телеведущая Натали Вискузо ждет ребенка. Об этом стало известно на премьере фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором 40-летний Кавилл сыграл главную роль.

Актер признался репортерам издания People, что они с Натали чрезвычайно взволнованы предстоящим событием.

О романе пары стало известно в 2021 году после того, как их заметили вместе на романтической прогулке в Лондоне. Позже Кавилл опубликовал в личном блоге свое фото с Натали за партией в шахматы. Тогда он признался, что влюблен и очень счастлив.

Однако первое публичное появление с возлюбленной на красной дорожке состоялось лишь весной 2022 года на премьере фильма «Энола Холмс-2». С тех пор он изредка появляется с Вискузо на мероприятиях.

Еще в 2017 году в одном из интервью Генри признавался, что очень любит детей и давно уже готов создать семью. Теперь его мечта наконец-то осуществится.

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