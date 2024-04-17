Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Актер Генри Кавилл впервые станет отцом

Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер признается, что взволнован и не может дождаться появления малыша.

Актер Генри Кавилл сообщил, что его спутница 35-летняя телеведущая Натали Вискузо ждет ребенка. Об этом стало известно на премьере фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», в котором 40-летний Кавилл сыграл главную роль.

Актер признался репортерам издания People, что они с Натали чрезвычайно взволнованы предстоящим событием.

О романе пары стало известно в 2021 году после того, как их заметили вместе на романтической прогулке в Лондоне. Позже Кавилл опубликовал в личном блоге свое фото с Натали за партией в шахматы. Тогда он признался, что влюблен и очень счастлив.

Однако первое публичное появление с возлюбленной на красной дорожке состоялось лишь весной 2022 года на премьере фильма «Энола Холмс-2». С тех пор он изредка появляется с Вискузо на мероприятиях.

Еще в 2017 году в одном из интервью Генри признавался, что очень любит детей и давно уже готов создать семью. Теперь его мечта наконец-то осуществится.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из звезд совмещает материнство и успешную карьеру.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Памфилова заявила о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ
12:05
Украинский беспилотник уничтожен в небе над Татарстаном
11:52
Пересчет на миллиарды: бывшие полицейские побили рекорд экс-полковника Захарченко по взяткам
11:50
Ответ русофобам: Россия закрыла въезд для более 230 граждан Австралии
11:49
Фанатки в слезах: Супермен впервые станет отцом
11:27
Результата ждать не стоит? Вся правда про отбеливающие полоски для зубов

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Еда для хорошего секса: какие продукты способны повысить либидо
«Люблю я красивых мужчин»: о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок