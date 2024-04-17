«Есть сообщения»: примет ли Россия участие в праздновании юбилея высадки союзников в Нормандии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Захарова: Россия не получала приглашение по дипканалам на юбилей в Нормандии

«Есть сообщения»: примет ли Россия участие в праздновании юбилея высадки союзников в Нормандии

Фото: www.globallookpress.com / Scherl

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Франция заявила, что намерена выслать РФ приглашение.

Россия не получала по дипломатическим каналам официальное приглашение принять участие в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я видела все эти сообщения, мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом Алексеем Мешковым насчет информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было», — сказала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Накануне во Франции заявили, что намерены пригласить российскую делегацию на церемонию. При этом подчеркивалось, что не ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Однако официальный Париж отмечает огромную роль СССР и его жертвы во Второй мировой войне, поэтому российская делегация получит официальное приглашение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему привели попытки Макрона застать Россию врасплох.

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