Сбежавшую из России феминистку Маршенкулову объявили в розыск

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Прежде следствие предъявило ей обвинение в оправдании терроризма.

Сбежавшую из России феминистку Маршенкулову объявили в розыск

Фото: Instagram* / mayachok_antihrista

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Сбежавшая из России феминистка Залина Маршенкулова объявлена в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.

Разыскивается Маршенкулова по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбежавшей из России феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение. По данным Следственного комитета, она размещала посты об убийстве военного блогера и писателя Владлена Татарского. В этих публикациях она оправдывала терроризм. Маршенкуловой грозит до семи лет лишения свободы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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