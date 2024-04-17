Трубы в каждый дом: в России расширили программу бесплатной газификации

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Правительство расширило программу газификации на садоводческие товарищества

Трубы в каждый дом: в России расширили программу бесплатной газификации

Фото: Александр Река / ТАСС

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Кто теперь может оформить заявку и как это сделать?

В России владельцы земельных участков, расположенных в некоммерческих садоводческих товариществах, могут принять участие в программе социальной газификации. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно соцпрограмме, газовые сети будут бесплатно подведены до границ участков, которые находятся в газифицированных населенных пунктах. Заявку могут подать как собственники, так и представители товарищества, например, председатель, а решение принимается на общем собрании.

Поручение расширить программу социальной газификации, запущенной в 2021-м, правительству России дал президент Владимир Путин в рамках послания к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России появится классификация кемпингов.

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