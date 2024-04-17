Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск армии РФ уничтожены склады боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Русского добровольческого корпуса (РДК)*. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы „Донецк“, 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований „РДК“, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах», — говорится в сообщении.

Еще российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 191 беспилотник ВСУ, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS из США и управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ. Наши бойцы выполнили задачи по ликвидации противника в зоне спецоперации. В расположение они вернулись с трофеями и военнопленными.

* — террористическая организация, запрещенная в России