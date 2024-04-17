«Очень слаб»: сын Юрия Куклачева прокомментировал состояние отца

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 187 0

Юрия Куклачева переводят в обычную палату

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Несколько дней назад народный артист РСФСР перенес операцию на сердце.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце и сейчас его переводят в обычную палату, о чем 5-tv.ru сообщил сын звезды.

Как отмечает Дмитрий Куклачев, его отца совсем недавно перевели из реанимации в обычную палату, но он все еще слаб. Несмотря на свое состояние, он уже с энтузиазмом рвется в дело.

«Он чувствует себя эмоционально бодро, но физически он очень слаб», — рассказывает сын знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние дрессировщика Юрия Куклачева постепенно нормализуется. Уже тогда врачи планировали перевести звезду в обычную палату.

 

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