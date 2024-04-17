«Очень слаб»: сын Юрия Куклачева прокомментировал состояние отца

Несколько дней назад народный артист РСФСР перенес операцию на сердце.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев успешно перенес операцию на сердце и сейчас его переводят в обычную палату, о чем 5-tv.ru сообщил сын звезды.

Как отмечает Дмитрий Куклачев, его отца совсем недавно перевели из реанимации в обычную палату, но он все еще слаб. Несмотря на свое состояние, он уже с энтузиазмом рвется в дело.

«Он чувствует себя эмоционально бодро, но физически он очень слаб», — рассказывает сын знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние дрессировщика Юрия Куклачева постепенно нормализуется. Уже тогда врачи планировали перевести звезду в обычную палату.