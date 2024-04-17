Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 23:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО», — сообщили в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ пытались атаковать Брянскую область метеозондами.