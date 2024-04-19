Первый в мире конкурс красоты пройдет среди созданных нейросетью девушек

Популярность нейросетей оказала влияние даже на традиционные конкурсы красоты. В США пройдет первый конкурс красоты среди несуществующих моделей. Жюри отберут самых красивых девушек, сгенерированных нейросетью.

Они будут оценивать внешность, качество фотографий, а также их коммуникации с подписчиками в соцсетях. Судьями конкурса выступят «Мисс Великобритания», историки моды и создатель нашумевшей фитнес-модели искусственного интеллекта Айтаны Лопес. Она прославилась в том году, и сейчас за ее аккаунтом в соцсетях следит более сотни пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие темы не стоит разговаривать с искусственным интеллектом.