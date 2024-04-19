Экзотика дома: в Санкт-Петербурге проходит неделя тайской кухни

Для гостей ресторана «Блок» приготовили десять аутентичных блюд.

Оказаться в Таиланде, не выезжая из страны, можно в эти дни в Петербурге. Там, в ресторане «Блок», проходит неделя тайской кухни.

И это своего рода кулинарная дипломатия. Уникальность блюд — в сочетании, казалось бы, несочетаемого — соленого, сладкого, острого, кислого. Главное гармонично их соединить друг с другом. А над этим уже совместно работают российские и тайские повара.

«Я считаю, что тайская кухня — одна из самых сложных кухонь, так как очень много специй, ингредиентов, и самое сложное — это достичь баланса вкуса. Много нюансов в приготовлении, сложностей — где-то прожарить получше, где-то раскрыть вкус того или иного продукта», — рассказал шеф-повар Евгений Зубов.

Для гостей подготовили десять аутентичных блюд. От классики в виде том яма до зеленого карри с говядиной и салата из папайи. Даже те, кто уже был в Таиланде, найдут для себя что-то новое.

«Много миллионов россиян посетили мою страну, но, к сожалению, большинство из них совсем мало знает о тайской кухне. Уверен, что 90% из них знает о том яме и паттайе, но в реальности тайская кухня гораздо богаче, и я уверен, что нам многое есть, что предложить российским друзьям.

Сегодня мы предлагаем несколько образцов высокой тайской кухни, которые еще не так популярны в России», — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават.