Сидели больше часа: с чего начался визит немецкой делегации на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 8 0

DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек просидел в бомбоубежище в Киеве больше часа

Сидели больше часа: с чего начался визит немецкой делегации на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Политики ФРГ прибыли в Киев накануне. Чем встретила их Незалежная?

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек больше часа провел в подземном гараже во время своего визита в Киев 19 апреля. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным СМИ, в ночь на пятницу в столице Украины звучала воздушная тревога, из-за чего немецкого политика и делегацию из ФРГ увели в подземный гараж гостиницы, оборудованный под бомбоубежище. Там они провели около полутора часов.

Хабек прибыл в Киев в рамках подготовки конференции по восстановлению Украины, которая должна состояться в Берлине летом этого года. У политика назначены встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД Германии вызвал посла России после задержания двух «шпионов» в Баварии.

Тема:
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