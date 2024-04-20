Песков: ВСУ сознательно ведут «охоту» на российских журналистов

Дмитрий Песков: киевский режим умышленно целится в российских журналистов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Накануне в зоне СВО трагически погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин.
Вооруженные силы Украины умышленно ведут «охоту» на российских журналистов, которые отважно работают в зоне специальной военной операции. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с 5-tv.ru.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Семена Еремина. Снимая репортаж, он трагически погиб в зоне СВО на запорожском направлении во время атаки украинских FPV-дронов.
Как отметил Песков, ВСУ сознательно целятся в российских журналистов.
«Это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая всем нам о героизме наших бойцов», — сказал представитель Кремля.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Корреспондент работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Захарова прокомментировала гибель военкора Еремина в зоне СВО.
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