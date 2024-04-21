Болен или Андерс? В споре о лидере Modern Talking поставлена точка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 8 0

Критик Бабичев: участники дуэта Modern Talking равноценны по своей значимости

Болен или Андерс? В споре о лидере Modern Talking поставлена точка

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Hesse

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Кто из них все же был главным?

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что участники группы Modern Talking, которой в этом году исполняется 40 лет, были равноценны по своей значимости. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению эксперта, внешность и голос Томаса Андерса сыграли значительную роль в росте популярности коллектива. А Дитер Болен был «серым кардиналом» дуэта, написавшим главные хиты.

«Без Андерса не было бы Болена, и наоборот. Все хиты написал Болен, он автор проекта, очень долго искал вокалиста, а на такие позиции неправильно подобрать певца равносильно гибели коллектива. С Томасом Дитер не ошибся — внешность, достаточно непривычная для шоу-бизнеса ФРГ», — отметил он.

Благодаря удачному сочетанию артистов большинство хитов группы получили популярность не только в Германии и Европе, но и даже в Великобритании. После распада дуэта в 2003 году Андерс начал строить сольную карьеру в США, а Болен успешно занялся продюсированием других проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю дуэта Modern Talking и судьбу его участников.

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