В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром автомобилей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 22 0

Изменения должны помощь в борьбе против нарушений обязательных требований при проведении этой процедуры.

В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром автомобилей

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В МВД России предложили ввести законопроект, ужесточающий контроль за техническим состоянием транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, речь идет об обязательном наличии тахографа в машине — специального регистратора режима работы водителя.

«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025, дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство», — говорится в документе.

При оформлении диагностической карты должна учитываться марка, модель и серийный номер устройства.

Второй пункт нововведения контролирует достоверность фотографий транспортного средства, передаваемых экспертами в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).

Изменения должны помощь в борьбе против нарушений обязательных требований при проведении техосмотра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России следователям хотят разрешить получать данные о звонках до решения суда.

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