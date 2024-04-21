Отголоски прошлого: в Сербии нашли неразорвавшуюся авиабомбу НАТО 1999 года

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

МВД Сербии: в городе Ниш обнаружена авиабомба НАТО 1999 года

Отголоски прошлого: в Сербии нашли неразорвавшуюся авиабомбу НАТО 1999 года

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Из города Ниш эвакуировали более тысячи жителей.

Более тысячи жителей города Ниш в Сербии были эвакуированы из-за обнаруженной мощной неразорвавшейся авиабомбы, оставшейся со времен агрессии НАТО в 1999 году. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел страны.

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«1300 человек были эвакуированы, из них 1280 самостоятельно, 20 размещены в помещениях, предоставленных городом Ниш, а 17 обратились за медицинской помощью», — говорится на сайте МВД Сербии.

В густонаселенном жилом районе «Стеван Синджелич» взрывное устройство было обнаружено во время проведения земляных работ. По данным министерства, найденная неуправляемая бомба общего назначения МК 84. Ее вес составляет одну тонну и содержит 430 килограмм взрывчатого вещества.

После эвакуации граждан специалисты приступили к обезвреживанию авиабомбы. Сначала будет снят детонатор, затем снаряд вывезут за пределы города по перекрытым улицам для последующего уничтожения. Всего в операции задействованы 230 сотрудников МВД и городских служб.

Страны НАТО проводили военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, среди которых были дети. Стране был нанесен колоссальный ущерб. Кроме того, последствия применения обедненного урана до сих пор регистрируются медиками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у берегов Румынии обнаружили беспилотник, состоящий из американских и советских запчастей. Определить страну происхождения находки специалисты так и не смогли.

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