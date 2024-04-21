Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Спецоперация закончится победой России, уверен президент Сирии.

Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Специальная военная операция по защите Донбасса закончится победой России и исправит ход истории, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью на федеральном телеканале.

«СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран», — сказал он.

Политик отметил, что неважно, в какой части земного шара российские военные ведут борьбу с террористической деятельностью. Россия укрепляет тем самым мировую стабильность, ведь страна уже достаточно пострадала из-за действий США, указал он.

Асад выразил уверенность — спецоперация непременно закончится победой России, она объединит братские народы и исправит то, что натворили другие страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные продвигаются к Часову Яру.

Тема:
Спецоперация
21 апр
Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю
21 апр
США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе
21 апр
Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
21 апр
В Китае заявили о возможности России нанести сокрушительный удар по Украине
21 апр
На Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области
21 апр
«Надежная логистика»: Пентагон зарекнулся о быстрой поставке снарядов Украине
21 апр
К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
21 апр
Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
21 апр
Российские войска освободили село Богдановка в ДНР
21 апр
Тучи сгустились: почему Европа отказывается конфисковывать замороженные активы РФ
+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
«Был в ярости»: как Карл III одним решением довел принца Гарри до слез
22:51
Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории
22:32
Собянин объявил о начале нового этапа реконструкции и реставрации здания МИД
22:13
Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю
21:54
Камила Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении
21:41
США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе

Сейчас читают

Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
Гуцул заявила, что жители Молдавии выступают против присоединения страны к ЕС
Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок