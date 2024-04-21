Специальная военная операция по защите Донбасса закончится победой России и исправит ход истории, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью на федеральном телеканале.

«СВО исправит ход истории, не изменит ее, а именно исправит. Россия как могучая держава сопротивляется вмешательству Запада во внутренние дела других стран», — сказал он.

Политик отметил, что неважно, в какой части земного шара российские военные ведут борьбу с террористической деятельностью. Россия укрепляет тем самым мировую стабильность, ведь страна уже достаточно пострадала из-за действий США, указал он.

Асад выразил уверенность — спецоперация непременно закончится победой России, она объединит братские народы и исправит то, что натворили другие страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные продвигаются к Часову Яру.