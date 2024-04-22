В Иране начнут принимать карты «Мир». Как пишут «Известия», сейчас в Тегеране готовятся к запуску пилотного проекта — нужно проработать все технические и юридические нюансы.

В нынешних условиях исламская республика становится все более популярной для российских туристов. В прошлом году там побывало более десяти тысяч наших соотечественников.

Это немного, но если появится возможность расплачиваться в стране российской картой, то цифра эта может вырасти в несколько раз, уверены эксперты.

Кроме того, в перспективе и бизнесу станет проще производить расчеты. Иран станет десятой страной, где можно пользоваться картой «Мир».