«Торжество идеалов добра»: Путин — в поздравлении евреев с праздником Песах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

«Торжество идеалов добра»: Путин — в поздравлении евреев с праздником Песах

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Президент отметил особый вклад этого народа в развитие многих сфер России.

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Этот древний, особо почитаемый последователями иудаизма праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа — избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости», — заявил Путин.

В тексте российских лидер отметил, что еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Кроме того, Путин подчеркнул активное участие этого народа в вопросах воспитания и просвещения, а также благотворительности и сохранении духвно-нравственных и семейных ценностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иудейский праздник Песах широко празднуется в Израиле и за его пределами. Песах не имеет четкой даты и ежегодно приходится на март — апрель григорианского календаря. В течение нескольких дней каждая семья вспоминает об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте и совершает определенные обряды.

Подробнее о том, что такое Песах и когда он празднуется, — в материале 5-tv.ru.

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