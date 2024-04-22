Курс рубля может перевалить за сотню в конце 2024 года

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 27 0

Spydell: курс рубля может превысить сотню к концу 2024 года

Курс рубля может перевалить за сотню в конце 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Прогнозы Центробанка никогда не сбываются, считает эксперт.

Курс рубля скорее всего к концу этого года поднимется выше сотни, передает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на анализ блогера Spydell. Он проанализировал перспективы отечественной валюты и прогнозы главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В среднесрочной перспективе тренд на девальвацию рубля предопределен в соответствии с актуальной конфигурацией трансграничных потоков капитала и приростом рублевой денежной массы.

Изначальные оценки прогнозов, которые публикует Банк России, никогда не соответствовали конечному фактическому результату. Они не улавливают точки перелома макро-тенденций. Но это вполне нормальная тенденция. Обычно в России макро-прогнозы являются пессимистичными, а в США оптимистичными.

В настоящее время двухлетние темпы прироста денежной массы в России составляют 46-50%. С 2022-го года прирост вырос почти в 2,5 раза. Источником прироста является кредитный и бюджетный каналы.

Рублевая денежная масса, выраженная в долларах, имеет высокую долгосрочную взаимосвязь с интегральным оттоком валюты по всем направлениям.

«Прорыв (курса рубля — Прим.ред) выше сотки — вопрос времени, в конце 2024-го — скорее да, чем нет», — отмечает Spydell.

Хороший сценарий для РФ заключается в балансе темпов девальвации и приросте денежной массы. Но могут быть и плохие результаты, например, может произойти концентрированный отток капитала.

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