Экономист Лобода спрогнозировал снижение цен на яйца в России

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 20 0

Специалист отметил, что «потребительский ажиотаж» уже исчерпан.

Экономист Лобода спрогнозировал снижение цен на яйца в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Куриные яйца в российских магазинах вскоре подешевеют на 1-3%, «потребительский ажиотаж» уже исчерпан. Об этом изданию Газета.ру рассказал экономист Андрей Лобода.

«При увеличении производства яиц, роста импорта из дружественных стран, конкуренция сыграет свою положительную роль в снижении цены на яйца», — прогнозирует эксперт.

Согласно оценкам экономиста, прибавить в цене при этом могут другие товары. Например, красное мясо и кисломолочные продукты — на 5-7% и 5% соответственно. 

Однако в целом в 2025 году стоимость социально-значимых продуктов существенно снизится благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на производителей из России и продавцов в рознице, объяснил Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС предостерегла продавцов от повышения цен на куриные яйца перед Пасхой.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:26
МИД Венгрии назвал бесполезным 14-й пакет санкций ЕС против России
7:11
В России предложили промаркировать все товары параллельного импорта
6:57
Дочь Седоковой откровенно рассказала о «переспавшим с половиной страны» отце
6:38
Около 300 миллионов литров воды откачали из жилых районов Оренбурга за пару дней
6:38
«Скинификация волос»: работает ли многоступенчатый уход за кожей головы
6:37
В Софии возобновили демонтаж памятника Красной армии

Сейчас читают

Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок