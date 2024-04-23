Экономист Лобода спрогнозировал снижение цен на яйца в России

Куриные яйца в российских магазинах вскоре подешевеют на 1-3%, «потребительский ажиотаж» уже исчерпан. Об этом изданию Газета.ру рассказал экономист Андрей Лобода.

«При увеличении производства яиц, роста импорта из дружественных стран, конкуренция сыграет свою положительную роль в снижении цены на яйца», — прогнозирует эксперт.

Согласно оценкам экономиста, прибавить в цене при этом могут другие товары. Например, красное мясо и кисломолочные продукты — на 5-7% и 5% соответственно.

Однако в целом в 2025 году стоимость социально-значимых продуктов существенно снизится благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на производителей из России и продавцов в рознице, объяснил Лобода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС предостерегла продавцов от повышения цен на куриные яйца перед Пасхой.