Крупнейшая в Германии промышленная ярмарка открылась на фоне спада производства
В Берлине надеются, что инновации сделают немецкое производство конкурентноспособным.
Фото, видео: Reuters / Annegret Hilse; 5-tv.ru
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Крупнейшая в мире промышленная ярмарка открылась в Германии. Главными темами Ганноверской выставки стали искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии. Инновационные технологии представят более четырех тысяч участников. Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что это мероприятие ускорит энергетический переход и укрепит ослабевшую немецкую промышленность.
Экономика Германии значительно пострадала в последние два года, в том числе и из-за высоких цен на энергоносители. В связи с подорожавшим производством все больше предприятий переносят заводы в другие страны. Например, датская компания Grundfos накануне закрыла промышленный комплекс в Германии, проработавший там более 60 лет.
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