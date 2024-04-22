Крупнейшая в Германии промышленная ярмарка открылась на фоне спада производства

Крупнейшая в мире промышленная ярмарка открылась в Германии. Главными темами Ганноверской выставки стали искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии. Инновационные технологии представят более четырех тысяч участников. Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что это мероприятие ускорит энергетический переход и укрепит ослабевшую немецкую промышленность.

Экономика Германии значительно пострадала в последние два года, в том числе и из-за высоких цен на энергоносители. В связи с подорожавшим производством все больше предприятий переносят заводы в другие страны. Например, датская компания Grundfos накануне закрыла промышленный комплекс в Германии, проработавший там более 60 лет.