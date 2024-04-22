Уровень воды в Курганской области снижается

Тем временем в Курганской области паводки постепенно идут на спад. Подтопленными в регионе остаются примерно две тысячи жилых домов, несколько мостов и дорог. На месте дежурят спасатели, развернуты водоочистные станции. Пострадавшим оказывают адресную помощь.

В Оренбургской области, где половодье отступает уже третьи сутки, заработали административные комиссии. Специалисты обходят дома и оценивают ущерб, решается вопрос денежных компенсаций. На сегодня пострадавшими от паводка уже признаны более 40-ка тысяч жителей региона. Новой волны в ближайшее время не ожидается.