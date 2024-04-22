Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего

Байкало-Амурская магистраль является дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику в XXI веке. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«БАМ — это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равным которому не было в мировой истории», — сказал он на встрече с работниками отрасли по случаю 50-летия магистрали.

Россия, убежден глава государства, получила огромные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, а также расширения грузоперевозок благодаря строительству БАМа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин представил свое видение будущего России.