Готовил теракт, действовал по заданию: в Брянске задержан украинский агент

ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Брянске
Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Подозреваемый является сторонником националистической идеологии.
В Брянске задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт в регионе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина является гражданином России, но исповедует украинскую националистическую идеологию.
«По заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе обыска у задержанного изъято самодельное взрывное устройство с детонатором. Возбуждено уголовное дело о террористической деятельности. Если вина будет доказана, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР задержан третий подозреваемый в покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова.
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