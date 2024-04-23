Генпрокуратура Молдавии расценила создание блока «Победа» как госизмену

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Молдавские оппозиционные политики объявили об объединении 21 апреля во время съезда в Москве.

Генпрокуратура Молдавии расценила создание блока «Победа» как госизмену

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Генеральная прокуратура Молдавии увидела признаки государственной измены в создании блока «Победа» оппозиционными политиками в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Ион Мунтяну в интервью изданию ZDG.

«Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в Москве, и в свое время каждое действие будет квалифицировано. Компонент преступления „измена“ также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — сказал он.

Мунтяну также добавил, что в Генпрокуратуре видят угрозу национальной безопасности Молдавии в создании этого блока.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков «Победа». На нем было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», куда вошли оппозиционные партии республики «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Как рассказал председатель «Шора» Илан Шор, руководителем блока будет национальный совет. Также он предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул его исполнительным секретарем. А секретарем исполкома политик предложил избрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в аэропорту Кишинева задержали делегатов съезда «Победа». При этом правоохранители не смогли внятно объяснить свои действия. Сегодня, 23 апреля, стало известно, что у прибывших из Москвы делегатов в Молдавии проводятся обыски.

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Генпрокуратура Молдавии расценила создание блока «Победа» как госизмену

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