Задержания, обыски и допросы: власти Молдавии взялись за вернувшихся из РФ депутатов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Депутат Таубер: в Молдавии проходят обыски у прибывших из Москвы делегатов

Задержания, обыски и допросы: власти Молдавии взялись за вернувшихся из РФ депутатов

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Правоохранители так и не смогли внятно объяснить свои действия.

Правоохранители Молдавии начали проводить обыски у делегатов прошедшего в Москве съезда молдавских политиков «Победа». Об этом сообщает депутат парламента республики Марина Таубер.

«Сейчас общаемся с адвокатами и узнаем детали. Это люди, которые вернулись из России, которые не были задержаны на границе вчера», — приводит ТАСС слова политика.

Накануне в аэропорту Кишинева прошли задержания делегатов, вернувшихся из России. Депутат парламента республики от оппозиционной партии «Возрождение» Ирина Лозован рассказала, что правоохранители там не смогли внятно объяснить причины своих действий, озвучивая сразу несколько вариантов — приказ и некие технические неполадки.

Также сообщалось, что некоторым задержанным пришлось провести на допросах несколько часов.

Съезд молдавских политиков «Победа» прошел в российской столице 21 апреля. На нем было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», куда вошли оппозиционные партии республики «Шор», «Шанс», «Возрождение» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гуцул оценила количество желающих открыть счета в ПСБ жителей Гагаузии.

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