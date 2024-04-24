Старение полнит: почему с возрастом приходит и лишний вес

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

International Immunopharmacology: возрастное воспаление приводит к набору веса

Старение полнит: почему с возрастом приходит и лишний вес

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Как оказалось, малоизученная до недавнего времени молекула способна сильно повлиять на здоровье человека.

Китайские ученые из Сямэньского университета опубликовали неожиданные результаты исследования в международном медицинском журнале International Immunopharmacology. Как оказалось, они нашли одну из ключевых молекул, которая способствует появлению лишнего веса с возрастом.

Специалисты считают, что молекула интерлейкин-6 (IL-6) в иммунной системе способна замедлить сжигание жира при старении. Это выяснили благодаря обследованию людей старше 65 лет с диабетом второго типа, у которых были опасные показатели висцерального жира — он мешает работать внутренним органам. Лишь после этого ученые начали исследования на мышах.

«Висцеральное ожирение повышает угрозу сердечно-сосудистых осложнений и сокращает жизнь», — объясняют участники исследования.

Как оказалось, IL-6 у таких людей зашкаливал, но при этом он же и способствовал накоплению жира у пожилых людей — все это приводило к системному воспалению организма (старению).

Специалисты утверждают, что просто отключить выработку IL-6 слишком рискованно — побочные результаты неизвестны, но это точно поможет сократить набор веса. Более того, благодаря интерлейкин-6 в мышцах лучше утилизируется глюкоза, так что молекула не только отрицательно влияет на организм человека, но и помогает при важных процессах.

Стоит упомянуть, что снизить проблемы со здоровьем в возрасте можно лечением хронических болезней, снижением стресса и включением в повседневное меню пищевых волокон. Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен лишний вес для женщин старше 50 — диетолог настаивала на сбалансированном питании, постоянной активности, а также на снижении стресса.

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