В Кремле оценили роль Ельцина в становлении современной России

Политик руководил государством с 1991 по 1999 год.

Роль экс-президента Бориса Ельцина в становлении России сложно переоценить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сказать это в двух словах, это было бы неверно. Роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос об оценке Ельцина как исторической и политической фигуры для России.

Борис Ельцин руководил государством с 1991 по 1999 год. Был награжден орденами Ленина, «Знаком Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин вспомнил о разговоре с Ельциным про выдвижение в президенты.