Двоих жителей Крыма заподозрили в удушении молодой девушки

Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в убийстве пропавшей без вести девушки из Евпатории. Об этом сообщило региональное ГСУ СК России.

Фигурантам 29 и 26 лет, они работают в одном из торговых центров Евпатории. Об исчезновении девушки 22 апреля в соцсетях сообщила ее мать.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Поисками пропавшей силовики занимались совместно с волонтерами.

В ходе допроса один из фигурантов дал признательные показания. Выяснилось, что в ходе конфликта подозреваемые задушили жертву.

Следствие планирует предъявить фигурантам обвинение в совершении убийства в составе группы лиц и ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

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