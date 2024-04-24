Двоих жителей Крыма заподозрили в удушении молодой девушки

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 62 0

Убитой было всего 23 года.

Фото, видео: Depositphotos / TakeAr

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Двое жителей Крыма задержаны по подозрению в убийстве пропавшей без вести девушки из Евпатории. Об этом сообщило региональное ГСУ СК России.

Фигурантам 29 и 26 лет, они работают в одном из торговых центров Евпатории.  Об исчезновении девушки 22 апреля в соцсетях сообщила ее мать.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Поисками пропавшей силовики занимались совместно с волонтерами. 

В ходе допроса один из фигурантов дал признательные показания. Выяснилось, что в ходе конфликта подозреваемые задушили жертву. 

Следствие планирует предъявить фигурантам обвинение в совершении убийства в составе группы лиц и ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену.

+10° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
Боевиков ВСУ районе Каменского уничтожают ударными БПЛА
21:07
Листовки о реальной ситуации на Украине расклеили в Италии
20:48
Обыски состоялись в Министерстве иностранных дел Молдавии
20:34
США тайно передали Украине ракеты ATACMS
20:30
Суд в России заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*
20:29
Двоих жителей Крыма заподозрили в удушении молодой девушки

Сейчас читают

«Я, как психолог…»: Блиновская в суде в слезах умоляет отпустить ее из СИЗО
Усугубить положение: Ефремов может не выйти по УДО из-за нарушений в колонии
«Шлет отчеты»: Филипп Киркоров рассказал о новой сиделке отца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2