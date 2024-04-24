В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою девушку

В Санкт-Петербурге в многоквартирном доме молодой человек жестоко зарезал свою 25-летнюю сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Отмечается, что предотвратить смерть девушки пыталась сестра погибшей.

Сообщение о том, что 26-летний мужчина избивает сожительницу, поступило от ее родственницы вечером 23 апреля. Отмечается, что конфликт возник внезапно.

По прибытии на место происшествия на Славянскую улицу сотрудниками спецслужбы был обнаружен труп девушки с множественными ножевыми ранениями. Молодой человек, по предварительным данным, совершивший преступление, предпринял попытку свести счеты с жизнью. Он был срочно госпитализирован, однако скончался в больнице — врачам не удалось его спасти.

С места происшествия изъяты нож, следы пальцев рук и обуви, а также смывы крови, одежда и мобильный телефон. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии отец пытался убить годовалую дочь ради мести.