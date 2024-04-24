Одержимый порно Канье Уэст задумался об открытии своей студии для взрослых
TMZ: Канье Уэст планирует открыть свою порностудию
Фото: www.globallookpress.com / SMG
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Запуск проекта может состояться уже этим летом.
Американский рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную порностудию. Об этом пишет таблоид TMZ.
Исполнитель на протяжении долгого времени думал о реализации этой идеи, говорится в материале. На данный момент он окончательно принял решение воплотить мечту в жизнь.
Запуск проекта может состояться уже этим летом. Свою задумку рэпер уже обсуждал с Майком Мозом — бывшим мужем порноактрисы Сторми Дэниелс.
За спиной мужчины — более чем десятилетний опыт работы в индустрии для взрослых в качестве продюсера. Уэст неоднократно признавался, что не может жить без порно.
Он даже попадал в скандал, связанный с откровенными видео. Экс-сотрудники Adidas и Yeezy заявляли, что во время рабочих совещаний Уэст иногда показывал им эротические фото и видео.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Уэста радикально сменила стиль после инцидента в Лос-Анджелесе.
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