Одержимый порно Канье Уэст задумался об открытии своей студии для взрослых

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

TMZ: Канье Уэст планирует открыть свою порностудию

Одержимый порно Канье Уэст задумался об открытии своей студии для взрослых

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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Запуск проекта может состояться уже этим летом.

Американский рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную порностудию. Об этом пишет таблоид TMZ.

Исполнитель на протяжении долгого времени думал о реализации этой идеи, говорится в материале. На данный момент он окончательно принял решение воплотить мечту в жизнь.

Запуск проекта может состояться уже этим летом. Свою задумку рэпер уже обсуждал с Майком Мозом — бывшим мужем порноактрисы Сторми Дэниелс.

За спиной мужчины — более чем десятилетний опыт работы в индустрии для взрослых в качестве продюсера. Уэст неоднократно признавался, что не может жить без порно.

Он даже попадал в скандал, связанный с откровенными видео. Экс-сотрудники Adidas и Yeezy заявляли, что во время рабочих совещаний Уэст иногда показывал им эротические фото и видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Уэста радикально сменила стиль после инцидента в Лос-Анджелесе.

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