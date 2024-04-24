Одержимый порно Канье Уэст задумался об открытии своей студии для взрослых

Запуск проекта может состояться уже этим летом.

Американский рэпер Канье Уэст планирует открыть собственную порностудию. Об этом пишет таблоид TMZ.

Исполнитель на протяжении долгого времени думал о реализации этой идеи, говорится в материале. На данный момент он окончательно принял решение воплотить мечту в жизнь.

Запуск проекта может состояться уже этим летом. Свою задумку рэпер уже обсуждал с Майком Мозом — бывшим мужем порноактрисы Сторми Дэниелс.

За спиной мужчины — более чем десятилетний опыт работы в индустрии для взрослых в качестве продюсера. Уэст неоднократно признавался, что не может жить без порно.

Он даже попадал в скандал, связанный с откровенными видео. Экс-сотрудники Adidas и Yeezy заявляли, что во время рабочих совещаний Уэст иногда показывал им эротические фото и видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Уэста радикально сменила стиль после инцидента в Лос-Анджелесе.